Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова
Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рух потягів у Тернопільській області відновлено

Потяги будуть поступово скорочувати затримки.

Рух потягів у Тернопільській області відновлено
Фото: EPA/UPG

Рух потягів на дільниці Максимівка – Підволочиськ на Тернопільщині відновлено по непарній колії під тепловозною тягою. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

“Це означає, що наші поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки”, – йдеться у повідомленні.

У напрямку Львова поїзди №55/56 Київ – Ясіня та №705/706 Київ – Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ – Ужгород, – своїм власним, через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів – Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Нагадаємо, на діляниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт було обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також