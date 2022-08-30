Рух потягів у Тернопільській області відновлено

Рух потягів на дільниці Максимівка – Підволочиськ на Тернопільщині відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

“Це означає, що наші поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки”, – йдеться у повідомленні.

У напрямку Львова поїзди №55/56 Київ – Ясіня та №705/706 Київ – Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ – Ужгород, – своїм власним, через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів – Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Нагадаємо, на діляниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт було обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.