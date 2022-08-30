Незважаючи на вибухи, в Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул

Ввечері 29 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Попри це, в місті ситуація нормальная.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Спочатку про вибухи, які всі чули увечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу - все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин "швидкої допомоги" не відповідають дійсності”, - повідомив Вілкул.

Він подякував всім службам міста, в першу чергу медикам, які відпрацювали свої завдання на відмінно.

Вілкул зазначив, що сьогодні криворізьким відділом СБУ розкрита ще одна колаборантка, працівниця одного з промислових підприємств. Вона просувала в соцмережах ідеї так званого “руського міра”, та підтримувала окупацію українських територій. Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, російські окупанти декілька разів обстріляли "градами" Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією військових, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.