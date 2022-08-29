Сьогодні ми вшанували памʼять наших воїнів, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність.

Цей день памʼяті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати всім про трагічні події 14-го року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там – у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми завжди памʼятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо.

Збройні Сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину”, - розповів Зеленський.

Він додав, що Україна повертає своє. І буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, обов’язково – всю нашу акваторію Чорного й Азовського морів – від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, це мають розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.

“Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні.

Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують – матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні”, - пообіцяв президент України, і підкреслив, що про це ми говорили 187 днів.

Сьогодні Зеленський провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо.

Також сьогодні президент зробив сьогодні три звернення до закордонних партнерів.

Перше – Норвегія. Зеленський взяв участь у роботі енергетичного форуму, і подякував Прем’єр-міністру Норвегії пану Стере за новий пакет підтримки для України – близько 200 мільйонів доларів у межах енергетичної підготовки до зими.

Друге звернення – Франція. Потужне об’єднання підприємців – сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і працівників.

Третє звернення – до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема, до наших друзів – лідерів країн Центральної Європи й Балкан.

“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно. Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени “Золота Зірка” рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну, відмовилася від своїх цінностей, і заради цього провокує внутрішній хаос, кризи у Європі. Зеленський закликав європейських партнерів скористатися українською системою газосховищ і цим допомогти Україні.