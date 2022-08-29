Цей день памʼяті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати всім про трагічні події 14-го року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там – у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України.
Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Ми завжди памʼятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо.
Збройні Сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину”, - розповів Зеленський.
Він додав, що Україна повертає своє. І буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, обов’язково – всю нашу акваторію Чорного й Азовського морів – від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, це мають розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.
“Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні.
Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують – матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні”, - пообіцяв президент України, і підкреслив, що про це ми говорили 187 днів.
Сьогодні Зеленський провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо.
Також сьогодні президент зробив сьогодні три звернення до закордонних партнерів.
Перше – Норвегія. Зеленський взяв участь у роботі енергетичного форуму, і подякував Прем’єр-міністру Норвегії пану Стере за новий пакет підтримки для України – близько 200 мільйонів доларів у межах енергетичної підготовки до зими.
Друге звернення – Франція. Потужне об’єднання підприємців – сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і працівників.
Третє звернення – до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема, до наших друзів – лідерів країн Центральної Європи й Балкан.
“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно. Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени “Золота Зірка” рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань”, - підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну, відмовилася від своїх цінностей, і заради цього провокує внутрішній хаос, кризи у Європі. Зеленський закликав європейських партнерів скористатися українською системою газосховищ і цим допомогти Україні.