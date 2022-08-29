Україна потребує 250 млн доларів для підтримки та захисту культури та медіа, - Ткаченко

Діячі культури та медійники тримають культурний фронт в Україні у вкрай складних умовах.

Міністр культури Олександр Ткаченко під час візиту до Німеччини провів перемовини з низкою німецьких політиків та управлінців. Серед іншого, вони обговорили питання допомоги Україні для захисту об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Ми говорили про термінові гарячі потреби в 250 млн євро на консервацію зруйнованих та пошкоджених будівель, захист колекцій і об’єктів культурної спадщини, гранти на мистецьку діяльність діячів культури в Україні, підтримку книговидання, підтримку медіа та кіно”, - повідомив Ткаченко.

Він додав, що наразі допомога з боку Німеччини складає близько 20 млн євро.

Як додав очільник Мінкультури, німецькі партнери розуміють, що російська пропаганда отруює їхнє суспільство. Тому Ткаченко розраховує на допомогу Німеччини у об‘єднанні зусиль з колегами з G7 стосовно спільних дій у напрямку протидії дезінформації в форматі Інформаційного Рамштайну.

Нагадаємо, в Україні створять онлайн-реєстр усіх об'єктів архітектурної та археологічної спадщини.