Росіяни викрали в Енергодарі декількох педагогів, - Орлов

Нині в Енергодарі російські загарбники викрали декількох педагогів.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Він зазначив, що російський терор у місті не припиняється, а лише набуває нових форм.

"Напередодні нового навчального року окупанти розпочали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали із власних домівок та повезли у невідомому напрямку декілька педагогів!", - розповів міський голова.

Орлов закликав освітян Енергодара бути обачними і за можливості виїхати на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, за даними обласної адміністрації, понад чотири сотні жителів Запорізької області перебувають у російському полоні.

У липні окупанти викрали ще декількох працівників Запорізької АЕС.