Росіяни викрали в Енергодарі декількох педагогів, - Орлов

Нині в Енергодарі російські загарбники викрали декількох педагогів.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Він зазначив, що російський терор у місті не припиняється, а лише набуває нових форм.
"Напередодні нового навчального року окупанти розпочали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали із власних домівок та повезли у невідомому напрямку декілька педагогів!", - розповів міський голова.
Орлов закликав освітян Енергодара бути обачними і за можливості виїхати на підконтрольні Україні території.
Нагадаємо, за даними обласної адміністрації, понад чотири сотні жителів Запорізької області перебувають у російському полоні.
У липні окупанти викрали ще декількох працівників Запорізької АЕС.