​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня

Усі діти, які хочуть відвідувати школу у Києві очно, матимуть таку можливість. Натомість, садочки зможуть відвідувати лише діти працюючих батьків або батьків, які служать у війську.

Про це сьогодні на брифінгу розповіли Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, та Олена Фіданян, директорка Департаменту освіти і науки КМДА.

Як передає кореспондент LB.ua, брифінг відбувався у бомбосховищі однієї зі шкіл Києва.

“У Києві 421 комунальна школа, всі вони пройшли обстеження на безпеку і всі готові до нового навчального року. 77% цих шкіл мають укриття і пройшли перевірки всіх служб – ДСНС, військових – які підтвердили, що готові забезпечити безпеку дітей”, – повідомив Мондриївський.

Також частина шкіл домовилася про використання укриттів сусідніх будинків.

18 шкіл Києва не мають можливості організувати укриття і проводитимуть навчання винятково офлайн.

В інших школах навчання проходитиме переважно за змішаними схемами. У кожному конкретному випадку цю схему розробляє та затверджує керівництво школи, при цьому, наголосив Мондріївський, воно зобов'язане врахувати побажання батьків.

Фото: Макс Требухов Валентин Мондріївський та Олена Фіданян

Мондріївський повідомив, що зі 178 тисяч школярів Києва 138 тисяч хочуть вчитися офлайн.

Основний параметр, який обмежує кількість учнів, що можуть одночасно відвідувати освітній заклад – це кількість місць в бомбосховищі (адже під час повітряної тривоги діти та весь персонал мають перебувати в укритті). Для більшості шкіл це означає, що діти будуть вчитися або у дві-три зміни, або тиждень через тиждень, або місяць через місяць (як варіант – місяць через два місяці). Кожна школа визначатиме формат роботи та розклад самостійно.

Так, наприклад, Олена Фіданян наголосила, що в деяких школах навчання може відбуватися не лише у дві зміни, але й в три зміни. “Але щоб ця третя зміна пізно не завершувалася, даємо тільки точні науки, – говорить Фіданян. – Нами було проведено дослідження, з якими предметами дітям було найскладніше справлялися дистанційно (вони самі оцінили себе). Ми маємо показники квітневі і травневі, де діти зазначили, що найскладніше було справлятися з фізикою, математикою, хімією, біологію на відстані від вчителя. Тоді ми можемо побудувати навчання таким чином, що певні предмети будуть відбуватися з учителем (мається на увазі, у третю зміну. – прим. LB.ua)”.

“Інший різновид змішаного формату, – говорить Фіданян, – Це може бути таким чином, що певна паралель класів виходить на навчання стільки, скільки вміщується в укриття (разом з дорослими), а от в другу половину дня ідуть середні і старші класи, але для того, щоб більше учнів контактували з учителем, вони будуть мінятися – пів класу перші два тижні, пів класу – інші два тижні”.

Як пояснила Фіданян, у силу вступає пріоритетність.

“У пріоритеті у нас першокласники, бо це діти, які ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати вчителя, бо це для неї певний етап звикання і певний стрес. У нас в пріоритеті п’яті класи, які переходять на нову програму – Нова українська школа”, – розповіла Фіданян.

За її словами, може працювати також така модель навчання: у вересні очно виходять на навчання учні 6-7-8 класів, а у жовтні – 9-10-11. “Відповідно до Закону про повну загальну середню освіту, керівники закладів освіти мають академічну автономію, як дозволяє розробити таку модель, яка буде найбільш ручною для учасників освітнього процесу”, – говорить Фіданян.

Перших дзвоників у звичайному форматі цього року не відбудеться.

"Поки що у нас немає звернення від батьків про те, що хтось із батьків не може потрапити на офлайн навчання при такому бажанні. Ми сподіваємося, що вересень дасть можливість на практиці подивитися, як працює оця гнучка система, і в разі потреби скоригувати цю систему в бік задоволення потреб дітей і батьків”, – говорить Мондриївський.

Фото: Макс Требухов Медпункт в укритті

Що стосується роботи садочків у Києві, то правила відвідування їх лишаються незмінними і базуються на травневому рішенні Ради оборони міста Києва. Тобто, до навчання допускаються лише ті діти, чиї батьки працюють/служать у війську. При цьому Валентин Мондріївський запевнив, що йдеться не лише про роботу безпосередньо на виробництві, а і про роботу онлайн. І навіть про ФОПів.

“Дійсно, є рішення Ради оборони міста Києва, де передбачено, що до садочка при наявності в ньому укриття можуть потрапити діти тільки у тому випадку, якщо обоє батьків працюють і підтверджують свою зайнятість відповідними документами з місця роботи або військової служби. Це зроблено з метою безпеки дітей і неперевантаження садочків. Якщо є можливість дитину виховувати вдома, то ми вважаємо, що це більш безпечно з точки зору взаємостосунків дитина-батьки. Якщо можливості бути з дитиною немає, тоді працюють садочки, де є укриття”.

Навіть якщо у садочку достатньо місць в укритті, діти батьків, що не працевлаштовані, не зможуть туди потрапити.

“Я не бачу в цьому сенсу, – сказав Мондриївський, – Логіка в безпеці дітей. Якщо батько і мама працюють, то вони мають можливість дитину в садочок віддати. Навіть якщо вони працюють вдома і їм потрібен час на роботі. Якщо вони не працюють і не хочуть приділяти дитині час, то ми таке не підтримуємо”.

Якщо в укритті садочка не вистачає місць для усіх охочих (при наявності довідок з роботи від двох батьків) – то дитині мають запропонувати місце в іншому садочку.

Наразі у Києві працює близько 40 садочків, з 1 вересня планується відкрити ще низку садків, в яких є укриття. Зараз укриття у Києві є більш як в 300 садочках. У КМДА кажуть, що відкриватимуть їх відповідно до кількості заявок батьків. За словами Фіданян, зараз цей запас вільних місць у садочках не використовується, тому що батьки не зверталися з такою потребою.