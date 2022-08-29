Окупаційна інтеграція. Насильницьке втягування до росії

На тимчасово окупованих РФ частинах територій Запорізької, Херсонської та Харківської областей України, окрім підготовки до проведення псевдореферендумів , окупаційні адміністрації проводять дії, спрямовані на інтеграцію захоплених територій України в простір РФ. Для окупантів величезною проблемою стало те, що місцеве населення відмовляється з ними співпрацювати, що зрештою веде до несформованої адміністративної бази окупантів та колаборантів, без якої дуже проблематично проводити будь-які дії з анексії або створення інспірованої сецесії захоплених територій.

В окупованих РФ частинах Херсонської та Запорізької областей створено «федерації профспілок», які орієнтовані на РФ. А буквально на початку липня цього року, в Херсоні було помічено Олега Акімова – колишнього голову федерації профспілок НВФ «ЛНР», у минулому також він був депутатом Луганської обласної ради від «Партії Регіонів», а нині він заступник голови профспілки РФ «СОЦПРОФ», яка є кишеньковою профспілкою політичної партії «Единая Россия». Задум окупантів простий, вони створюють громадські об’єднання громадян з метою подальшої «легалізаціїї» проведених псевдореферендумів, одночасно використовуючи об’єднання громадян у написанні колективних звернень про те, що вони хочуть проведення псевдореферендуму.

Фото: ГУР Міноборони України у Telegram

Також окупанти в Херсонській та Запорізькій областях оголосили про початок адміністративної реформи на зразок Росії. Тобто, вони планують створювати міські та муніципальні округи з метою знищення системи місцевого самоврядування на захоплених територіях України. На тимчасово окупованих територіях півдня України колаборанти та їх куратори з РФ практично завершили перехід від гривні до рубля, зараз гривню на окупованих територіях можна лише обміняти за курсом 1 гривня до 1,5 рубля, розрахуватися гривнею не можна, розрахунок на ринках та в магазинах відбувається тільки в рублях.

Інтеграція у сфері освіти завжди була для окупантів однією з головних. Якщо брати досвід Луганська та Донецька, то там ще у 2017 році окупанти почали масово впроваджувати стандарти, а потім і програми Росії, але для цього їм знадобилося три роки. Сьогодні в окупованих РФ Херсонській, Запорізькій та Харківській областях представники Росії (депутати, політтехнологи тощо) активно агітують місцевих вчителів переходити на бік Росії, так як у окупантів великі проблеми із лояльністю місцевого населення. Якась частина вчителів погодилася працювати з окупантами, але виникла інша проблема, батьки почали масово відмовлятися вести дітей до школи 1 вересня, у відповідь окупанти пригрозили батькам, що вони позбавлятимуть останніх батьківських прав за відмову у навчанні дітей за російськими стандартами. На даний момент, окупанти лише встигли завезти підручники та провести тренінги з вчителями, які погодилися працювати з окупантами, але є проблеми з недобором вчителів з усіх спеціальностей, а особливо з історії. Вчителі з РФ не хочуть їхати на окуповані території України, щоб працювати в місцевих школах, погоджуються одиниці , але їх не достатньо, щоб повноцінно запустити змінений освітній процес, повторюся, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей цей процес проходив близько трьох років.

Процеси окупаційної інтеграції торкнулися також правового поля, так, на тимчасово окупованих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областях проводиться перенавчання нотаріусів та адвокатів за законодавством Росії. Таку ініціативу втілює міністерство юстиції Росії для формування реєстрів і об’єднань адвокатів і нотаріусів, які згодні працювати з окупантами. Перенавчання полягає в місячному навчанні адвокатських об’єднань Росії , які за держзамовлення мін’юсту РФ проводять онлайн-навчання з адвокатами в окупації, такий сценарій активно застосовувався у 2014 році у Криму. Тобто, окупанти намагаються паралельно з підготовкою до псевдореферендуму проводити інтеграцію окремих інститутів товариства тимчасово окупованих територій України в Росії. Але прорахунок окупантів полягає в тому, що при анексії Криму, вони спочатку провели псевдореферендум, а потім почали проводити політику інтеграції в Росії. А на окупованих територіях півдня України окупанти намагаються провести одночасно кілька процесів, що має дуже негативні наслідки як результат для окупантів. Згідно з останніми даними, ставлення місцевого населення до окупантів лише погіршується, це пов’язано з тим, що в інформаційному просторі завжди наводять докази злочинів окупантів проти мирного населення – вбивства, зґвалтування, кіднепінг тощо.

Якщо резюмувати, то фактично окупанти намагаються проводити політику інтеграції до Росії захоплених територій України ще до проведення псевдореферендуму, з метою демонстрації місцевому населенню серйозність намірів Росії та відміни українців до співпраці, т.к. російські «чиновники», «вчителі» та «робітники» не хочуть їхати в Україну навіть за потрійний оклад.