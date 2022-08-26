Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
ГоловнаСуспільствоВійна

Підготовка РФ до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена, - ГУР

Наразі окупанти створили відповідні штаби, склали списки виборців та створили виборчі комісії.

Підготовка РФ до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена, - ГУР
Фото: ГУР МО

Проведення заходів так званого "волевиявлення" буде залежати від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

Про це повідомило ГУР МО з посиланням на інтерв’ю Вадима Скібіцького "РБК-Україна".

"Якщо говорити про "референдуми", вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані "ЛНР" та "ДНР". Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей”, - сказав представник воєнної розвідки України.

Втім, за його словами, дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними.

"Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в Російській Федерації. Це можуть бути й інші варіанти. Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР МО України зауважив, що на тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, урядовці та так звані "волонтери", які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти вивчають можливість проведення "референдуму", більшість громадян не збирається брати в ньому участь. За оцінками самих окупантів лише 5-7% опитаних із цього приводу чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також