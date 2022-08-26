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Братчук повідомив про підрив авто колаборанта в Бердянську

Він госпіталізований.

Братчук повідомив про підрив авто колаборанта в Бердянську
Фото: Сергій Братчук у Телеграм

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про підрив авто бердянського колаборанта Олександра Колєснікова.

Це – так званий заступник начальника місцевого "ДАІ", написав Братчук у телеграмі. Він додав, що це – робота партизанів.

"За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ Олександр Колєсніков (заступник начальника). Він госпіталізований з осколковими пораненнями", – написав він. 

Кремлівські медіа написали, що вибух відбувся біля оздоровчого центру "Криворізький гірняк" у Бердянську. 

Окупанти призначили Колєснікова "заступником начальника" так званої дорожньої автоінспекції. 

Нагадаємо, цього місяця вибухнула машина призначеного ворожими військами "керівника МРЕО" в Луганській області. Також вибухнула машина колаборанта Іващенка в Маріуполі. 

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