Братчук повідомив про підрив авто колаборанта в Бердянську

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про підрив авто бердянського колаборанта Олександра Колєснікова.

Це – так званий заступник начальника місцевого "ДАІ", написав Братчук у телеграмі. Він додав, що це – робота партизанів.

"За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ Олександр Колєсніков (заступник начальника). Він госпіталізований з осколковими пораненнями", – написав він.

Кремлівські медіа написали, що вибух відбувся біля оздоровчого центру "Криворізький гірняк" у Бердянську.

Окупанти призначили Колєснікова "заступником начальника" так званої дорожньої автоінспекції.

Нагадаємо, цього місяця вибухнула машина призначеного ворожими військами "керівника МРЕО" в Луганській області. Також вибухнула машина колаборанта Іващенка в Маріуполі.