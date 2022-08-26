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Подоляк: "Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей"

Він запросив усіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу (Київщина).

Подоляк: "Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей"
Фото: скрін відео

Західна зброя несе мир, допомагаючи українцям захистити своїх дітей.

На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей", - йдеться в повідомленні.

Подоляк звернувся до всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, і запросив їх на екскурсію в Бучу Київської області. 

"Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, днями очільник уряду Німеччини Олаф Шольц заявив про плани постачати Україні додаткове озброєння вартістю понад 500 млн євро. При цьому ФРН не дасть нашій державі зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.

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