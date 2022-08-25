Телефонна розмова Байдена і Зеленського: обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини

Також мова йшла про подальші кроки України на шляху до перемоги.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

Сторони обговорили важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Також мова йшла про кроки України на шляху до перемоги над державою-агресором.

Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Президент України також висловив вдячність Байдену за "непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США".

Нагадаємо, вчора CNN повідомляло, що американський президент поспілкується із Зеленським про постачання зброї, а також надасть інформацію про підготовку РФ до проведення псевдореферендумів.