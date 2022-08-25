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Телефонна розмова Байдена і Зеленського: обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини

Також мова йшла про подальші кроки України на шляху до перемоги.

Телефонна розмова Байдена і Зеленського: обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Twitter/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

Сторони обговорили важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Також мова йшла про кроки України на шляху до перемоги над державою-агресором.

Президент України також висловив вдячність Байдену за "непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США".

Нагадаємо, вчора CNN повідомляло, що американський президент поспілкується із Зеленським про постачання зброї, а також надасть інформацію про підготовку РФ до проведення псевдореферендумів.

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