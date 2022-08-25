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Через російські обстріли на Дніпропетровщині знищено склади з пшеницею, зачепило і приватні будинки, - Лукашук

Окупанти били по області з "ураганів".

Через російські обстріли на Дніпропетровщині знищено склади з пшеницею, зачепило і приватні будинки, - Лукашук
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Через обстріли росіян на Дніпропетровщині було знищено склади з пшеницею і пошкоджено житлові та господарчі будівлі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, нині надвечір рашисти вдарили з "ураганів" по Великій Костромці. В результаті зачепило житловий будинок і господарчі споруди. 

"Люди не постраждали, втім поранення дістала корова. Мешканці села звідти не виїжджають, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак", - додав Лукашук.

Також окупанти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської громади, обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку ОТГ у Нікопольському районі. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Тим часом рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади в Синельниківському районі. Цієї ночі вона потрапила під ракетний обстріл РФ.

За словами Лукашука, в ОТГ було зруйновано склади, де зберігалося майже 300 тонн пшениці. Ракети пошкодили будівлі агропідприємства, житлові будинки, а також п'ять одиниць сільськогосподарської техніки.

Крім того, фахівці ДСНС сьогодні знищили чотири сучасні касетні бойові елементи, які виявили в Металургійному районі Кривого Рогу після нічного обстрілу. 

Нагадаємо, уночі 25 серпня російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Постраждало вісім осіб, серед яких троє дітей.

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