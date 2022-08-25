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Двох експравоохоронців Харківщини підозрюють у державній зраді

Обоє добровільно почали співпрацювати з російськими окупантами і отримали посади.

Двох експравоохоронців Харківщини підозрюють у державній зраді
Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Двох експравоохоронців Вовчанська, що на Харківщині, підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обоє добровільно пішли на співпрацю з росіянами. Один підозрюваний став помічником чергового у псевдовідділі поліції. 

"По сьогодні зрадник виконує свої службові обов‘язки в окупації, пересуваючись по місту на автівці з латинською літерою «Z»", - зауважили в прокуратурі.

Інший підозрюваний став дільничим у Вовчанську. Він патрулює місто, проводить опитування осіб та забезпечує громадський порядок.

Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Обом експравоохоронцям про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, повідомили заочно.

Нагадаємо, підозри в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України отримали 5 депутатів Маріупольської міської ради

А Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ Росії.

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