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Зеленський зустрівся з главою італійського МЗС

Президент висловив подяку Італії за фінансову та оборонну підтримку.

Зеленський зустрівся з главою італійського МЗС
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив вдячність уряду й народу Італії та особисто прем'єрові Маріо Драґі за підтримку незалежності й суверенітету України.

"За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян", – сказав Президент.

Фото: ОПУ

Глава держави подякував за фінансову та оборонну допомогу від Італії та підтримку в наданні нашій країні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зеленський підкреслив, що лідерство Італії під час підготовки восьмого пакета санкцій проти РФ є важливим. Також він наголосив на необхідності запровадження візових обмежень для громадян Росії.

Нагадаємо, в липні глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав Євросоюз розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії. 

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що цей пакет санкцій має включати повне ембарго на енергоносії.

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