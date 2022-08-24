Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погасили марку "Вільні. Незламні. Непереможні".

Про це йдеться в повідомленні глави держави в Telegram.

Укрпошта випустила марку з нагоди 31-ої річниці незалежності України.

"Ці історичні марки зображають останні шість місяців війни. "Вільні. Незламні. Непереможні" – це український народ, який щодня бореться за незалежність України від окупантів", - підкреслив Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

За словами очільника Укрпошти Ігоря Смілянського, марку створив художник із Краматорська Антон Крупін.

"Для нього це особиста історія, як і валізки з його рідного міста на марці та інші символи нашої боротьби", - додав Смілянський.

Нагадаємо, минулого тижня поштовий оператор анонсував випуск нової марки на День Незалежності.

Наприкінці липня Укрпошта розпочала продаж нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України".