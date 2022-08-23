Кличко напередодні Дня Незалежності закликав українців подякувати захисникам

Мер Києва Віталій Кличко закликав українців у День Прапора зателефонувати і подякувати знайомим захисникам, які сьогодні відвойовують незалежність України. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Позаду мене – наш прапор з передової. На ньому - найдорожчі сьогодні слова: «Україна переможе». Це слова наших захисників, чоловіків та жінок, завдяки яким ми зберігаємо незалежність. Я дякую кожному захиснику за це. Подякуй і ти. Подзвони знайомим чи рідним захисникам. Скажи найдорожчі слова: «Дякую за незалежність!» - заявив Кличко.

Він привітав українців з Днем Державного Прапора України і висловив упевненість, що Україна переможе.

«Вже пів року Україна у повномасштабній війні з росією захищає своє право на свободу та демократію. Право на життя. Незалежність, як і цей прапор, побувала у вогні війни, але вистояла. Україна переможе! Слава Україні!» - наголосив Віталій Кличко.