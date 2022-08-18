​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
ГоловнаПолітика

Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких

Після цього відбудеться їхня зустріч із Гутеррешем. 

Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Зеленський і Ердоган
Фото: Anadolu

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели двосторонні перемовини.

Вони стартували о 14:40 у Палаці Потоцьких у Львові. Про це повідомило агентство Anadolu.

Після перемовин глав держав віч-на-віч вони зустрінуться із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. 

Для Ердогана це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього він відував її 3 лютого.

За даними турецьких медіа, які посилаються на анонімні джерела, Ердоган нібито буде пропонувати Зеленському своє посередництво на перемовинах із президентом РФ.

Як ідеться на сайті Президента України, під час зустрічі сторони обговорили роботу "зернового коридору" для експорту українського збіжжя. Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Ердогана.

Також президенти обговорили можливість удосконалення коридору, посилення його безпеки та збільшення обсягів експорту.

Під час розмови порушили проблему масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Наразі відомо про майже 0,5 млн тонн збіжжя.

Також обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС та ядерний шантаж РФ. Крім цього, розглянули питання можливої співпраці в оборонній сфері.

Зеленський під час розмови висловив сподівання на участь Ердогана у другому саміті Кримської платформи.

Україна наголошувала, що на жодні переговори на умовах Росії не піде, а також підкреслювала, що бажання росіян сісти за стіл переговорів викликане спробою зупинити український контрнаступ та поглинути окуповані нею території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також