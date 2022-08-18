Після цього відбудеться їхня зустріч із Гутеррешем.

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели двосторонні перемовини.

Вони стартували о 14:40 у Палаці Потоцьких у Львові. Про це повідомило агентство Anadolu.

Після перемовин глав держав віч-на-віч вони зустрінуться із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Для Ердогана це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього він відував її 3 лютого.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 18, 2022

За даними турецьких медіа, які посилаються на анонімні джерела, Ердоган нібито буде пропонувати Зеленському своє посередництво на перемовинах із президентом РФ.

Як ідеться на сайті Президента України, під час зустрічі сторони обговорили роботу "зернового коридору" для експорту українського збіжжя. Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Ердогана.

Також президенти обговорили можливість удосконалення коридору, посилення його безпеки та збільшення обсягів експорту.

Під час розмови порушили проблему масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Наразі відомо про майже 0,5 млн тонн збіжжя.

Також обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС та ядерний шантаж РФ. Крім цього, розглянули питання можливої співпраці в оборонній сфері.

Зеленський під час розмови висловив сподівання на участь Ердогана у другому саміті Кримської платформи.

Україна наголошувала, що на жодні переговори на умовах Росії не піде, а також підкреслювала, що бажання росіян сісти за стіл переговорів викликане спробою зупинити український контрнаступ та поглинути окуповані нею території.