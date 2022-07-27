Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія заявляє про готовність до переговорів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і поглинути окуповані території, - Ніколенко

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста".

Росія заявляє про готовність до переговорів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і поглинути окуповані території, - Ніколенко
Фото: МЗС

Речник МЗСУ Олег Ніколенко заявив, що Росія своїми заявами про готовність до перегорів хоче зупинити контрнаступ України і поглинути окуповані території.

В інтерв'ю The Irish Times Ніколенко прокоментував висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про відновлення переговорів.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав речник українського МЗС.

На думку Ніколенка, РФ робить це для того, щоб "виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території". 

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - підкреслив речник.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі з Росією веде перемовини лише підгрупа з гуманітарних питань.

Також він назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією. Серед них - негайне припинення вогню, виведення окупаційних військ, повернення викрадених українців, видача воєнних злочинців, репарації та ін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також