Росія заявляє про готовність до переговорів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і поглинути окуповані території, - Ніколенко

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста".

Речник МЗСУ Олег Ніколенко заявив, що Росія своїми заявами про готовність до перегорів хоче зупинити контрнаступ України і поглинути окуповані території.

В інтерв'ю The Irish Times Ніколенко прокоментував висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про відновлення переговорів.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав речник українського МЗС.

На думку Ніколенка, РФ робить це для того, щоб "виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території".

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - підкреслив речник.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі з Росією веде перемовини лише підгрупа з гуманітарних питань.

Також він назвав умови, за яких можливі перемовини між Україною та Росією. Серед них - негайне припинення вогню, виведення окупаційних військ, повернення викрадених українців, видача воєнних злочинців, репарації та ін.