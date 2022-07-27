Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштували кордон України з Білоруссю у Волинській області.

За словами Тимошенка, до повномасштабного вторгнення РФ планували цьогоріч реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження.

"Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн", - додав заступника глави ОПУ.

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Він також повідомив, що завдяки камерам вдалося побачити, як окупанти вивозять маріупольців на територію РФ через Білорусь.

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

"Звісно кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і звісно, на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні", - додав Тимошенко.

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Нагадаємо, раніше командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що українські Збройні сили мінують загрозливі напрямки на державному кордоні з Білоруссю.