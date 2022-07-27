Особистий лікар президента США Кевін О’Конор підтвердив повне одужання Джо Байдена.

Про це повідомляє у Twitter Білий дім.

“Президент Байден завершив п’ятиденний курс прийому препарату PAXLOVID 36 годин тому. Станом на сьогодні він провів п'ять повних днів ізоляції. У нього немає температури, він припинив прийом будь-якого ацетамінофену (Тайленолу) протягом останніх 36 годин”, − йдеться в офіційному звіті лікаря.

Фото: Білий дім у Twitter

Також зазначається, що симптоми захворювання у глави Білого дому практично повністю зникли.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден отримав позитивний тест на COVID-19.