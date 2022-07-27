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У ПЦУ заявили, що представники влади перешкоджають громадам покидати московську церкву

"Україну треба захищати від "русского міра", а не сприяти консервуванню його решток та метастазів".

У ПЦУ заявили, що представники влади перешкоджають громадам покидати московську церкву
Фото: ПЦУ

Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до УПЦ МП, покидати московську церкву і переходити до ПЦУ.

Про це йдеться в заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.

"Зрозумілим є занепокоєння представників Московського патріархату через втрату підпорядкованих громад. Але для нас дивним і незрозумілим є намагання досить значної кількості наділених владою осіб, в тому числі з органів, які мають турбуватися про правопорядок і безпеку держави, як в центрі, так і на місцях штучно перешкоджати цьому процесу", - йдеться в заяві Синоду.

У ПЦУ наголосили, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України – гарантоване Конституцією і українськими законами.

Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає "незаконним, аморальним і категорично неприйнятним". 

"Україну треба захищати від "русского міра", а не сприяти консервуванню його решток та метастазів. Священний Синод звертається до всіх, від кого це залежить, із закликом невідкладно вжити належних заходів для припинення практики перешкоджання православним громадам у справі виходу їх з-під влади структур Московського патріархату. Вкотре підкреслюємо, що будь-які ініціативи, спрямовані на пряме чи опосередковане позбавлення релігійних громад цього права і перетворення їх на фактичних кріпаків, для ПЦУ є завідомо неприйнятними", - наголосили підписанти звернення.

Нагадаємо, починаючи від 24 лютого, з УПЦ МП перейшло до ПЦУ близько 600 громад.

Нещодавно на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.

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