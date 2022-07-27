Сьогодні співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури у Чугуєві.
Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.
“Рятувальники вилучили з-під завалів тіла всіх загиблих людей: чоловіка і двох жінок. Ще в перший день ними були врятовано четверо людей”, − йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні на місці події працювали три одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС з Чугуєва, Харкова та Луганської області.
Нагадаємо, вчора у зруйнованій внаслідок російського обстрілу будівлі будинку культури у Чугуєві на Харківщині знайшли тіла двох загиблих.
Окупанти завдали удару по Чугуєву 25 липня.