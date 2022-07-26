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Бійці ДСНС знайшли ще двох загиблих внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва

Вже другу добу бійці ДСНС розбирають завали у Чугуєві.

Бійці ДСНС знайшли ще двох загиблих внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

У зруйнованій внаслідок російського обстрілу будівлі будинка культури у Чугуєві на Харківщині знайшли тіла ще двох загиблих

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області. 

Окупанти завдали удару по Чугуєву вчора, 25 липня, тоді був частково зруйновано районний будинок культури. 

Співробітники ДСНС з-під завалів врятували чотирьох осіб. Пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, які загинули під уламками зруйнованої будівлі.

Сьогодні, 26 липня, рятувальники вилучили тіла загиблих чоловіка та жінки. 

Загалом рятувальниками було задіяно 5 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. 

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Завтра, 27 липня, роботи щодо пошуку ще однієї особи будуть продовжені. 

Нагадаємо, вчора близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

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