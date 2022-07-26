ЗСУ накрили вогнем казарми окупантів у Лисичанську, - Стратком ЗСУ

Окупантам обіцяють ще більше таких обстрілів.

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині бійці ЗСУ поцілили в казарми російських окупантів.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

В результаті обстрілу загинули 12 бійців російського ОМОНу.

На думку загарбників, хтось із місцевих мешканців здав ЗСУ місце розташування військ окупантів.

Фото: Стратком ЗСУ

Фото: Стратком ЗСУ

“АД цим потворам буде тільки за милість. Скрізь, де приземлить свій зад орк щоб хоча б на хвилинку відпочити, його буде чекати подібний подарунок”, - запевнили в Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові 23 липня знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.