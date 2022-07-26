ЗСУ накрили вогнем казарми окупантів у Лисичанську, - Стратком ЗСУ

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині бійці ЗСУ поцілили в казарми російських окупантів.
Про це повідомив Стратком ЗСУ.
В результаті обстрілу загинули 12 бійців російського ОМОНу.
На думку загарбників, хтось із місцевих мешканців здав ЗСУ місце розташування військ окупантів.
“АД цим потворам буде тільки за милість. Скрізь, де приземлить свій зад орк щоб хоча б на хвилинку відпочити, його буде чекати подібний подарунок”, - запевнили в Страткомі ЗСУ.
Нагадаємо, українські військові 23 липня знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.