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ЗСУ знищили штаб окупантів у Лисичанську, - Гайдай

У момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду.

ЗСУ знищили штаб окупантів у Лисичанську, - Гайдай
Фото: EPA/UPG

Українські військові 23 липня знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Про це повідомляється у Facebook керівника ОВА Сергія Гайдая.

"Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків", – зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу Росії.

Нагадаємо, що ворог 22 липня почергово, а іноді й одночасно атакував різні ділянки адмінмежі між Луганською і Донецькою областями. Українські військові атаки відбили.

Також збитки бізнесу Луганщини від російської агресії оцінюють вже у 4,4 млрд грн.

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