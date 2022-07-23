На Херсонщині окупанти підвозять боєприпаси під виглядом "гуманітарки"

Проводяться роботи з переобладнання вантажівок до пересування у темний час доби.

Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в ГУР МО.

Зазначається, що понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.

"Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти. Одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час", - зазначили в ГУР.

Водночас, ЗС РФ готуються до обстрілів з боку українських захисників.

"Периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Також російським окупантам заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.

Як зазначили у ОК "Південь", на території Херсонської області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.