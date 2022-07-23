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Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині

Ранкові вибухи у Шостці не пов'язані з воєнними діями.

Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині
Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня
Фото: ОК Північ у Telegram

Російські окупанти вранці в суботу, 23 липня, обстріляли чотири громади Сумщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація така: Юнаківська громада – близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6-ї ранку. Миропільська громада: о 6:30 розпочався мінометний обстріл громади, 10 приходів. Білопільська громада: після 7-ї ранку було два приходи з гранатомета. Також після 7-ї ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного з населених пунктів Хотінської громади", - написав він.

Крім того, він повідомив, що ранкові вибухи у Шостці не пов'язані з воєнними діями.

"У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС. Знищення боєприпасів", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що минулої доби, 22 липня, військові РФ здійснили масовані обстріли десяти регіонів України.

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