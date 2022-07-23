На Херсонщині підготовки до псевдореферендуму немає, - депутат облради

Окупанти вкотре перенесли запланований псевдореферендум про приєднання Херсонської області до РФ, але реальної підготовки до нього не спостерігається.

Про це в ефірі каналу FreeДОМ повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує УНІАН.

Так, окупанти оголосили нову дату - 15 вересня (раніше називали 11 вересня). При цьому протягом останніх тижнів ніяких зрушень щодо "референдуму" не спостерігається.

"Зараз реальної підготовки до референдуму немає. Зараз окупанти стурбовані. Останні два тижні у них паніка. До цього вони готувалися, постійно відкладали дату на більш пізній термін. Навіть з призначенням своєї окупаційної вертикалі все поставлено на паузу. Останні 2-3 тижні абсолютно не бачу серйозних просувань крім заяви, що "тут буде Росія назавжди", - зазначив Хлань.

Раніше ворогу вдалося вкрасти базу даних виборців, окупанти пробували провести перепис населення.

"Єдиним таким кроком, який викликав занепокоєння, була крадіжка реєстру виборців 2019 року з архіву, з виборів президента, коли була максимальна явка. Тоді вони просунулися досить серйозно. Наступним кроком було, що почали проводити через ОСББ нібито перепис населення, але він у них навіть не вийшов. Не бачу кроків до того, щоб вони знову починали це робити", - зазначив депутат облради.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.