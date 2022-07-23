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Окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Сьогодні вночі ворожі війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів… Російські війська ударили по двох районах області − Нікопольському та Криворізькому", − написав він.

Зазначається, що Червоногригорівську громаду накрили з “Градів”. Випустили до 20 снарядів. Минулося без жертв та руйнувань.

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо, уночі 22 липня військові РФ обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Є загиблі і поранені, зруйнована цивільна інфраструктура.

 

 

 

 

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