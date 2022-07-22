Головне за день. П’ятниця, 22 липня

Стамбульська угода, обстріл Слов’янська, новий пакет допомоги від США, нев’їзний Корбан. Яким запам’ятається 149-й день повномасштабної війни.

У Стамбулі відбулася довгоочікувана подія: представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Від України угоду підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН як посередник – генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – угоди, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили", - зауважив Володимир Зеленський. Він також зазначив, що зараз Україна не тільки може відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігає для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою.

Детальніше про підписану угоду – в нашій новині.

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Про оперативну обстановку на інших напрямках – в новині.

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“Паспорт взяли в роботу прикордонники”, – заявили джерела LB.ua, проте вони мали сумніви, що документ Корбану повернуть.

Згодом стало відомо, що паспорт Корбана визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства".

Корбан звернувся до президента Зеленського з проханням вирішити це непорозуміння. Подробиці – в нашій новині.

Суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими управляли з Росії.

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