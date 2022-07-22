У Корбана при в'їзді в Україну вилучили паспорт

У керівника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вилучили паспорт на кордоні з Україною при спробі заїхати в країну. Про це повідомили джерела LB.ua.

Повідомляється, що Геннадій Корбан заїхав зі сторони Польщі на пропускному пункті Смільниця, і на держаному кордоні дорогу йому перекрили українські прикордонники.

Фото: LB.ua

“Паспорт взяли в роботу прикордонники”, – заявили джерела LB.ua, проте вони мають сумніви, що документ Корбану повернуть.

Наразі Корбан і його адвокти, за наявною інформацією, знаходяться в службовому приміщенні, де в них беруть пояснення.

Фото: LB.ua

В коментарі РБК-Україна сам Геннадій Корбан підтвердив, що у нього відібрали паспорт та сказав, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

Фото: LB.ua

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, – ред.)", – сказав Корбан.

Водночас видання повідомило з посиланням на свої джерела у правоохоронних структурах, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

11 липня Корбан у фейсбуці повідомив, що виїжджає з України в семиденну "відпустку" до іншої держави на зустріч зі своїм семирічним сином. Корбан може легально виїжджати завдяки підставі наявності трьох неповнолітніх дітей.

Кілька днів тому деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього очільника дніпровської тероборони Корбана. Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радник голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо втрати чинності у низки осіб громадянства.

"Президент Зеленський позбавив громадянства олігарха Коломойського. Копію цього указу було опубліковано нардепом Власенком. Вірогідно, взяв у ЦВК, куди копію указу передали для виконання щодо підготовки рішень про позбавлення депутатських повноважень Рабіновича та Васильковського", – написав він.

Президент Зеленський позбавив громадянства олігарха Коломойського. Копію цього указу було опубліковано нардепом Власенком. Вірогідно, взяв у ЦВК, куди копію указу передали для виконання щодо підготовки рішень про позбавлення депутатських повноважень Рабіновича та Васильковського. pic.twitter.com/HKY7Wr3Vu4 — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) July 21, 2022

Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Коституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізіція щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.