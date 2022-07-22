Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ГоловнаПолітика

​США підтримають угоду щодо зернового питання між РФ та Україною, – Держдеп

В українських портах на експорт очікують 22 млн тонн зерна. 

​США підтримають угоду щодо зернового питання між РФ та Україною, – Держдеп
Нед Прайс
Фото: dip.org.ua

Сполучені Штати виступають за підписання угоди між Росією та Україною щодо врегулювання зернового питання, яке має відбутися в п'ятницю в Стамбулі.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН, наших турецьких союзників", – повідомив Нед Прайс.

Він додав, що є необхідність стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

Нагадаємо, 13 липня в Стамбулі відбулися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. За результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також