​США підтримають угоду щодо зернового питання між РФ та Україною, – Держдеп

В українських портах на експорт очікують 22 млн тонн зерна.

Сполучені Штати виступають за підписання угоди між Росією та Україною щодо врегулювання зернового питання, яке має відбутися в п'ятницю в Стамбулі.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН, наших турецьких союзників", – повідомив Нед Прайс.

Він додав, що є необхідність стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

Нагадаємо, 13 липня в Стамбулі відбулися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. За результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.