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Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус, − Білий дім

Президент США почувається добре і буде працювати віддалено.

Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус, − Білий дім
Фото: EPA/UPG

Уранці 21 липня Джо Байден склав позитивний тест на коронавірус. Він почувається добре і працюватиме у віддаленому режимі.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Зазначається, що президент США повністю вакцинований від COVID-19, двічі ревакцинований та відчуває легкі симптоми.

Відповідно до рекомендацій його ізолюють у Білому домі і він продовжить виконувати всі свої обов'язки протягом цього часу.

Цього ранку Байден зв'язався зі співробітниками Білого дому телефоном і візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі телефоном та через Zoom з резиденції.

 

Нагадаємо, Джо Байден планував поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном у найближчі 10 днів.

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