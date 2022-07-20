Тищенко прокоментував своє відсторонення від керівництва Закарпатською обласною організацією "Слуги Народу"

Нардеп кілька раз наголосив, що залишається частиною команди президента та партії.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, якого напередодні звільнили з посади очільника Закарпатської обласної організації партії, здивувався звинуваченням у скандалах та пообіцяв слідкувати, аби "князьки Закарпаття не підняли голови".

Про це він написав у фейсбуці.

Тищенко назвав себе "ньюзмейкером "Слуги народу"", і зазначив, що рішення про його відсторонення "не було несподіваним".

"Не маю жодних сумнівів щодо кадрової політики президента. Вона завжди відповідає часу. А час зараз тяжкий. Незважаючи, що я киянин і Київ - це моя душа, Закарпаття стало частиною мого серця. Тому я продовжу уважно слідкувати за процесами в регіоні й не дам місцевим "князькам" і колаборантам підняти голову", - написав депутат.

Він також обурився на заяви керівництва партії про "сумнівні піар-акції, скандали та сварки". Тищенко заявив, що за три роки він "ніколи не був ініціатором публічних сварок, окрім інциденту зі зрадником Іллею Кивою".

"Приблизно рік тому я мало не набив пику колаборанту Киві. І наб'ю, якщо він попадеться мені на очі. Це єдина скандальна акція, ініційована мною. В інших моментах я завжди дотримуюсь командної гри", - написав нардеп.

На завершення депутат ще раз зазначив, що залишається частиною команди президента, партії та "продовжує працювати на підвищення обороноздатності держави".

Нагадаємо, вчора очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Тищенка, як очільника Закарпатської обласної організації партії.