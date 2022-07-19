​Угорщина не заперечує проти транзиту зброї до України своєю територію, − МЗС країни

Заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив про те, що Угорщина готова пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі і військову.

Про це угорський високопосадовець заявив під час зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим, повідомляє Львівська міська рада.

Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі”, − сказав Мадяр.

Він додав, що сама Угорщина не постачатиме своєї зброї, це − стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися територією країни.

Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила у готовності надати 1 000 стипендій для українців у своїх університетах.

Нагадаємо, Угорщина була категорично проти постачання західної зброї Україні через свою територію, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Раніше повідомлялось, що Угорщина заперечує проти постачання західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Та сьогодні під час зустрічі із міським головою Львова Андрієм Садовим Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

Фото − Роман Кайман

Фото − Роман Кайман

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“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть.

На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією”, – сказав Левенте Мадяр.

Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила у готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.

Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/actual/292324-uhorshchyna-ne-zaperechuie-proty-tranzytu-zbroi-do-ukrainy-cherez-svoiu-terytoriiu-zastupnyk-mzs-uhorshchyny