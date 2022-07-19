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Зеленський провів кадрові зміни очільників управлінь СБУ в пʼяти областях

Також президент звільнив заступника голови СБУ Горбенка. 

Зеленський провів кадрові зміни очільників управлінь СБУ в пʼяти областях
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка та замінив очільників управлінь СБУ в пʼяти областях.

Про це йдеться у оприлюднених на сайті президента указах.

Звільнено:

  • Руслана Григоренка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області
  • Краснянського Володимира з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області
  • Лисака Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області
  • Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
  • Борзілова Євгена з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області

Призначено: 

  • Лисака Сергія начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.
  • Борзілова Євгена начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
  • Рудницького Івана начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області
  • Федорова Едуарда начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області
  • Куця Олександра начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Таким чином звільненими без нових призначень є Григоренко та Краснянський. Очільника Житомирського управління поки не призначено. Харківського начальника було звільнено зі скандалом під час візиту в область президента. 

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада за поданням Зеленського відправила у відставку Івана Баканова. Президенту в учорашньому зверненні повідомив, що вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців СБУ. 

Президент говорив також, що усунення Баканова і генпрокурорки Венедіктової повʼязано з великою кількістю підозр у держзраді та співпраці з ворогом стосовно правоохоронців. 

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