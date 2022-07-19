Зеленський провів кадрові зміни очільників управлінь СБУ в пʼяти областях

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка та замінив очільників управлінь СБУ в пʼяти областях.

Про це йдеться у оприлюднених на сайті президента указах.

Звільнено:

Руслана Григоренка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області

Краснянського Володимира з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області

Лисака Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області

Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

Борзілова Євгена з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області

Призначено:

Лисака Сергія начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Борзілова Євгена начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

Рудницького Івана начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області

Федорова Едуарда начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області

Куця Олександра начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Таким чином звільненими без нових призначень є Григоренко та Краснянський. Очільника Житомирського управління поки не призначено. Харківського начальника було звільнено зі скандалом під час візиту в область президента.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада за поданням Зеленського відправила у відставку Івана Баканова. Президенту в учорашньому зверненні повідомив, що вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців СБУ.

Президент говорив також, що усунення Баканова і генпрокурорки Венедіктової повʼязано з великою кількістю підозр у держзраді та співпраці з ворогом стосовно правоохоронців.