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СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях

Об’єми викраденої електроенергії сягали сотень тисяч гривень на місяць.

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Систематичне перевантажування комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури", - зазначають у СБУ.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Під час обшуків виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції.

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