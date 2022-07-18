Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про надання 5 млн євро на термомодернізацію 1 тис. будинків в Україні

Верховна Рада України на засіданні 18 липня проголосувала за Закон про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За ратифікацію угоди проголосував 321 депутат, передає кореспондент LB.ua.

Депутати ратифікували Угоду про Грант Фонду Е5Р про надання інвестиційного гранту, що передбачає отримання допомоги від Європейського інвестиційного банку у розмірі близько п'яти мільйонів євро на реалізацію Проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Проєкт "буде спрямований на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень тощо", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, угода про грант Фонду Е5Р передбачає надання Україні коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

"Які будуть спрямовані на створення фонду підтримки в реалізації всіх субпроєктів згідно з угодою про співпрацю між Міністерством розвитку громад та територій України та Європейським інвестиційним банком на центральному та місцевому рівнях", — зазначається в документі.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла закон щодо комплексної термомодернізації будівель.