Шмигаль розповів, скільки запасів вугілля та газу вже зробила Україна

Також створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки запасів газу та вугілля є в Україні.

Про це він повідомив на засіданні Кабміну 15 липня.

"Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, через війну "Нафтогаз" майже не зменшив видобутку блакитного палива.

Державній компанії поставили завдання до початку опалювального сезону мати в сховищах 19 млрд кубометрів газу.

Щодо запасів вугілля, то їхню кількість Шмигаль назвав достатньою.

"Станом на середину липня у нас є 1,5 млн тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, майже 300 млн грн виділив Кабмін на ремонт ТЕЦ Чернігова, Охтирки (Сумська область) і Кременчука (Полтавська область).

Раніше Шмигаль повідомляв, що уряд не буде підвищувати тарифи, які перебувають у сфері його відповідальності. Зокрема, на електроенергію.