​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
ГоловнаЕкономікаДержава

Угорщина висловила готовність допомогти Україні з експортом зерна

Також країна підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на спільному кордоні.

Угорщина висловила готовність допомогти Україні з експортом зерна
Фото: 112 Україна

Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України.

Про це повідомляє Euractiv посилаючись на заяву угорського міністра сільського господарства Іштвана Надя, після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові.

Згідно із заявою, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

Крім того, в районі угорсько-українського кордону необхідно створити підприємницьку зону, де можуть бути побудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, що позначає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей надзвичайно важливий, при спільних діях і належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", - повідомляється в заяві.

Нагадаємо, раніше Угорщина вже пропонувала транспортувати українське продовольство через свою територію.

Також вчора Wall Street Journal повідомив, що Україна і РФ домовились про розблокування трьох портів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також