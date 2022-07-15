Угорщина висловила готовність допомогти Україні з експортом зерна

Також країна підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на спільному кордоні.

Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України.

Про це повідомляє Euractiv посилаючись на заяву угорського міністра сільського господарства Іштвана Надя, після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові.

Згідно із заявою, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

Крім того, в районі угорсько-українського кордону необхідно створити підприємницьку зону, де можуть бути побудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, що позначає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей надзвичайно важливий, при спільних діях і належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", - повідомляється в заяві.

Нагадаємо, раніше Угорщина вже пропонувала транспортувати українське продовольство через свою територію.

Також вчора Wall Street Journal повідомив, що Україна і РФ домовились про розблокування трьох портів.