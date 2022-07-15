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Росія вдруге за добу обстріляла Дніпропетровщину, загорілося поле пшениці

Полум'я охопило майже 5 гектарів врожаю.

Росія вдруге за добу обстріляла Дніпропетровщину, загорілося поле пшениці
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські загарбники нині після обіду знову обстріляли Дніпропетровщину.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Під обстріл потрапив Криворізький район. У Зеленодольській громаді снаряди влучили в поля пшениці.

"Ворожі снаряди втрапили в поле, де дозрів новий урожай пшениці. Полум'я охопило 4,8 га. Це більш ніж половина загальної площі поля. Вогонь вже загасили", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, російська армія цієї ночі обстріляла одразу три райони Дніпропетровської області. Цілили по містах та селах з різної зброї.

Також РФ атакувала вранці 15 липня два найбільших університети Миколаєва.

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