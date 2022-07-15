Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов навів дані щодо загиблих і постраждалих від цинічної ракетної атаки, яку Росія вчора вчинила на обласний центр.

Станом на ранок відомо про 23 жертви, з них троє – діти. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, написав він у телеграмі.

Також не ідентифіковані тіла 11 дорослих. Одна з загиблих малюків – чотирирічна Ліза. Її мати жива, вона у важкому стані.

Оновлення 14.52. Як повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, вдалося ідентифікувати 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.

"Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований. В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки", - повідомив Клименко.

Він додав, що 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці Нацполіції вже провели більш ніж 200 співставлень виділених ДНК-профілів. "12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", - зауважив голова НПУ.

Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

Оновлення 13:01. Борзов навів уточнені дані. Кількість зниклих безвісти зменшилася з 18 до 11.

"Станом на 12 годину 15 липня у заклади охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 – амбулаторно надали допомогу, 80 – залишаються на стаціонарному лікуванні", – повідомив він.

Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного", куди теж влучила ракета, вирішить експертна комісія.

Нагадаємо, учора після 10 ранку російська армія випустила ракети по Вінниці. Дві з них збила ППО, три влучили в центральну частину міста. Місцем атаки стали цивільні обʼєкти: будинок побуту, стоянка поруч, житлові будинки, офісні будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС