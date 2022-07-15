В Сєвєродонецьку вчора "несподівано" підірвалось авто з окупантами, – Гайдай

В захоплених росіянами містах серед місцевого населення все більшає невдоволених окупаційною владою та військовими.

Вчора в Сєвєродонецьку на центральній вулиці "несподівано" підірвалося авто з окупантами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких. Упевнений, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно", – написав він.

Водночас ворожі війська не припиняють полювання за опонентами.

"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із «неправильною» позицією окупанти не припиняють", – написав він.

Нагадаємо, що несподівані підриви авто з колаборантами і окупантами відбуваються і на інших тимчасово захоплених територіях. Наприклад, в липні призначений окупантами "голова" так званої адміністрації Великого Бурлука Харківської області загинув внаслідок вибуху його машини.

На Херсонщині теж відбувались подібні випадки, зокрема й з народним депутатом Олексієм Ковальовим, який після приходу окупантів став на їхній бік.