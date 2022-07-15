У південному напрямку ЗСУ ліквідували 18 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 18 військових російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупантів:

самохідну гаубицю “Гвоздику”,

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

польовий склад боєприпасів.

Решта результатів дорозвідуються.

“Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного”, –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 14 липня російська армія втратила близько 37 870 військових на війні в Україні. Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 18 танків, два літаки і одну артилерійську систему.