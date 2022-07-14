​Учора ЗСУ “демілітаризували” ще 300 окупантів, 18 танків і два літаки

З 24 лютого по 14 липня російська армія втратила близько 37 870 військових на війні в Україні. Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 18 танків, два літаки і одну артилерійську систему.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 667 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,

артилерійських систем – 840 (+1) од,

РСЗВ / MLRS – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків – 219 (+2) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,

спеціальна техніка – 67 (+0).

Нагадаємо, за інформацію Генштабу ЗСУ, фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. Залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина – значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.