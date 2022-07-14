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​Учора ЗСУ “демілітаризували” ще 300 окупантів, 18 танків і два літаки

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

​Учора ЗСУ “демілітаризували” ще 300 окупантів, 18 танків і два літаки
Фото: Макс Требухов

З 24 лютого по 14 липня російська армія втратила близько 37 870 військових на війні в Україні. Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 18 танків, два літаки і одну артилерійську систему.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 667 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
  • артилерійських систем – 840 (+1) од,
  • РСЗВ / MLRS – 247 (+0) од,
  • засоби ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 219 (+2) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
  • крилаті ракети – 155 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
  • спеціальна техніка – 67 (+0).

 

Нагадаємо, за інформацію Генштабу ЗСУ, фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. Залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина – значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

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