Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель (оновлено)

Містян просять не публікувати фото та відео з місць обстрілів.

У Миколаєві вночі 14 липня пролунали потужні вибухи. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях”, – зазначив міський голова.

Оновлення 05:57. Окупанти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві, повідомив Сєнкевич. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

"Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", – закликав міський голова.

Оновлення 9:04. Ракети вдарили по центру міста, зокрема по готелю "Миколаїв".

Миколаїв. 14.07
Фото: Сєнкевич у телеграм
Миколаїв. 14.07

"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив Сєнкевич.

Обстріл Миколаєва 14.07
Фото: Сєнкевич у телеграм
Обстріл Миколаєва 14.07

Голова ОВА Віталій Кім повідомив у ТГ попередню інформацію про обстріл. Російські війська випустили девʼять ракет із зенітно-ракетної системи С-300. 

"Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", – написав він. 

Нагадаємо, 12 липня росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Унаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також