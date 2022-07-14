Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель (оновлено)

Містян просять не публікувати фото та відео з місць обстрілів.

У Миколаєві вночі 14 липня пролунали потужні вибухи. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях”, – зазначив міський голова.

Оновлення 05:57. Окупанти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві, повідомив Сєнкевич. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

"Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", – закликав міський голова.

Оновлення 9:04. Ракети вдарили по центру міста, зокрема по готелю "Миколаїв".

Фото: Сєнкевич у телеграм Миколаїв. 14.07

"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив Сєнкевич.

Фото: Сєнкевич у телеграм Обстріл Миколаєва 14.07

Голова ОВА Віталій Кім повідомив у ТГ попередню інформацію про обстріл. Російські війська випустили девʼять ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

"Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", – написав він.

Нагадаємо, 12 липня росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Унаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.