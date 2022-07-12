Сєнкевич розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва

Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет.

Сьогодні, 12 липня, росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він розповів, що один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

Крім того, вщент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

Також пошкоджень зазнали дві лікарні - в них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Подібні руйнування у приміщеннях банку та пошти.

Внаслідок обстрілів 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили ракети і на територію рибного підприємства, де зруйновані будівлі та транспорт.

Нагадаємо, вранці вівторка російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву.