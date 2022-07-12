Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Сєнкевич розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва

Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет.

Сєнкевич розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 12 липня, росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Він розповів, що один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху. 

Крім того, вщент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері. 

Також пошкоджень зазнали дві лікарні - в них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Подібні руйнування у приміщеннях банку та пошти. 

Внаслідок обстрілів 5 тролейбусів не підлягають відновленню. 

Поцілили ракети і на територію рибного підприємства, де зруйновані будівлі та транспорт. 

Нагадаємо, вранці вівторка російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також