Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною на всій своїй території, - ГУР Міноборони

Росія використовує різні способи рекрутування на війну з Україною. Серед них - приватні військові компанії та “патріотичні батальйони”.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на представника ГУ розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.

"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій російській федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальйонів, при чому по всій території Російської Федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію. Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти Російська Федерація", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що інформація про втрати росіян на війні в Україні, попри намагання влади, поширюється, а кількість загиблих та поранених, які повертаються в РФ, зростає.

Також існує дефіцит військових спеціалістів по різних напрямках - механіки, артилеристи, водії, і якість сформованих підрозділів низька.

"В багатьох випадках ті виплати, які їм обіцялися, не виплачуються. Таким чином поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна, і можна загинути", - сказав Скібіцький.

Він також частково підтвердив інформацію, що в ПВК "Вагнер" вербують ув'язненних. При цьому військове командування направляє їх в найгарячіші точки, де більшість з них буде знищена. Крім того, за них не виплачуватимуть компенсації.

Нагадаємо, на війні РФ застосувала 103 батальйонно-тактичні групи. Ще майже чотири десятки перебувають у резерві. Це означає, що країна-агресор має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.