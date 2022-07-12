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Краще в Сирію, ніж в Україну: керівництво росармії переводить рідних, які служать в ЗС РФ, у "безпечніше" місце

На тимчасово окупованій території Херсонщини загарбники хочуть втримати свої позиції і створюють тут військову частину рівня бригади, шукають "охочих".

Краще в Сирію, ніж в Україну: керівництво росармії переводить рідних, які служать в ЗС РФ, у "безпечніше" місце
Фото: скрин відео

Вище військове керівництво армії окупантів не хоче залучати своїх родичів, які служать в збройних силах РФ, до бойових дій в Україні. Натомість більш безпечним місцем проходження служби генерали вважають Сирію.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На тимчасово окупованій території Херсонської області загарбники хочуть втримати свої позиції і створюють тут військову частину рівня бригади, розповіли в ГУР.

Щоб укомплектувати офіцерські посади, планують залучити офіцерський склад росармії. Але "кандидати" відмовляються від таких "відряджень" і не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій.

"Відзначається, що вище військове керівництво збройних сил рф не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію". - зазначили в українській розвідці.

Тим часом понад 26 російських солдатів із 38 зенітно-ракетної бригади РФ звільнили, бо ті не хотіли їхати воювати в Україну.

В ГУР додали, що всі вони отримали запис "предатель родины" у військових документах.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила перехоплену розмову рашистів, у якій дружина окупанта розповідає, як загарбників насильно везуть на фронт, а вони починають тікати.

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