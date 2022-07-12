Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"

"Впевнено наближаємо Перемогу України в боротьбі проти російських окупантів".

​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
Фото: Скрін з відео

Російські загарбники на Херсонщині позбулися боєкомплекту стараннями миколаївських морпіхів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Бійці оприлюднили відео знищення ворожого боєкомплекту в степах Херсонської області.

"Допомагає їм у цьому український ПТРК "Стугна-П" – комплекс, який у вправних руках морських піхотинців доказує свою ефективність. Впевнено наближаємо перемогу України в боротьбі проти російських окупантів", - зазначили військові.

Нагадаємо, 8 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ у Новій Каховці. У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали ще один арсенал російських військ. Було знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п'ятеро офіцерів. Детонація боєприпасів тривала до ранку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також