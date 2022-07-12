​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"

Російські загарбники на Херсонщині позбулися боєкомплекту стараннями миколаївських морпіхів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Бійці оприлюднили відео знищення ворожого боєкомплекту в степах Херсонської області.

"Допомагає їм у цьому український ПТРК "Стугна-П" – комплекс, який у вправних руках морських піхотинців доказує свою ефективність. Впевнено наближаємо перемогу України в боротьбі проти російських окупантів", - зазначили військові.

Нагадаємо, 8 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ у Новій Каховці. У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали ще один арсенал російських військ. Було знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п'ятеро офіцерів. Детонація боєприпасів тривала до ранку.